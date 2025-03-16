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Mezarlık skandalında yeni detaylar ortaya çıktı

Sosyal medyada tepki çeken skandal görüntüler Antalya'da çekildi. Yabancı uyruklu 2 kadının mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayarak kola içtiği anlar 'bu ne densizlik' dedirtti. Tepki alan kadınların kim oldukları ortaya çıktı.

Haber Merkezi Haber Merkezi

Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'na 1 hafta kadar önce akşam saatlerinde gelen yabancı uyruklu 2 kadın, fotoğraf çekmeye başladı.

Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayan ve kola içen 2 kadın, kayda aldıkları o görüntü ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında paylaştı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı. Kadınların paylaşımları sosyal medyada tepki çekti.

YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Antalya'da mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan yabancı uyruklu 2 kadın ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: - Tepki çeken görüntüleri, Türkiye’den ayrıldıktan sonra sosyal medya hesaplarından paylaştılar. - Şahısların mezarlığa farklı kıyafetlerle girip mezarlıkta üstlerini değiştirdikten sonra çekim yaptıkları öğrenildi.

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