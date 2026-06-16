Fransa'nın güneyindeki kıyı kasabası Le Lavandou'da, yerel mezarlıktaki tüm parsellerin ve kullanım haklarının tükenmesi ciddi bir idari krize yol açtı. Çevresel kısıtlamalar nedeniyle yeni bir mezarlık projesinin mahkeme tarafından engellenmesi, belediyeyi radikal bir protesto kararı almaya zorladı.

Eski Belediye Başkanı Gil Bernardi, "ölümü yasaklama" kararının idari bir uygulamadan ziyade mevcut yasal tıkanıklığa karşı bir kamuoyu protestosu olduğunu açıkladı. Bernardi, kasabanın yasal olarak defin işlemlerini yürütmekle yükümlü olduğunu ancak fiziksel olarak bunu gerçekleştirecek alana sahip olmadığını vurguladı.

Söz konusu kriz, kasabada evsiz bir kişinin hayatını kaybetmesiyle daha da derinleşti. Fransız yasalarına göre yerel yönetimlerin birkaç gün içinde defin sağlaması zorunlu iken, Le Lavandou'da boş alan bulunamaması nedeniyle yasal süre sınırları zorlandı.

FRANSA GENELİNDE MEZARLIK KRİZİ

Yaşanan bu alan sıkıntısı sadece Le Lavandou kasabası ile sınırlı kalmıyor. Başkent Paris başta olmak üzere Fransa'nın birçok büyük şehrinde, tarihsel ve hukuki nedenlerden dolayı mezarlık kapasiteleri on yıllardır kritik seviyelerde seyrediyor.

Krizin temel nedenleri arasında ailelerin mezarlıklar üzerindeki ömür boyu kullanım hakları ve şehir merkezlerindeki arazi yetersizliği yer alıyor. Genişleme imkanı bulamayan belediyeler, defin krizine karşı alternatif çözümler geliştirmeye çalışıyor.

SÜRELİ KİRALAMA SİSTEMİNE GEÇİLİYOR

Fransız belediyeleri, kapasite sorununu aşmak için kalıcı defin uygulamalarından kademeli olarak vazgeçiyor. Bu kapsamda mezar yerleri artık 10, 30 veya 50 yıllığına geçici olarak kiralanıyor ve süre bitiminde araziler yeniden şehre devrediliyor.

Paris gibi büyük metropollerde ise terk edilmiş ve bakımsız kalmış mezarların tespiti için özel programlar yürütülüyor. Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından bu mezarlardaki kalıntılar ortak kemikliklere nakledilerek alanlar yeniden kullanıma açılıyor.