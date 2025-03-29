Bolu'da, bayram için geldiği köyde yakınlarının mezarlarını ziyaret eden Zeki Gündoğdu, mezarlık çıkışında, aralarında mal paylaşımı nedeniyle husumet bulunan amcası Yusuf Gündoğdu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre ikindi namazının ardından Zeki Gündoğdu, yakınlarının Çaydurt mevkiinde bulunan Çatakören köyü mezarlığındaki mezarlarına ziyaret etti.
Zeki Gündoğdu mezarlıktan çıkıp aracına bindiği anda iddiaya göre, aralarında mal paylaşımı nedeniyle husumet bulunan amcası Yusuf Gündoğdu'nun silahlı saldırısına uğradı.
Zeki Yusufoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Zeki Gündoğdu’nun cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga götürülürken, Yusuf Gündoğdu jandarma komutanlığına giderek teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.