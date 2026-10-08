Polonya'daki mezarlıklarda alışılmışın dışında bir uygulama yaygınlaşıyor. Kullanılmış piller ve elektrikli mezar mumları için özel olarak hazırlanan kırmızı konteynerler, farklı şehirlerde mezarlıkların girişlerinde yerini almaya başladı.

LED ve güneş enerjisiyle çalışan mezar mumlarının kullanımının artması, bu ürünlerin oluşturduğu atıkların nasıl toplanacağı sorununu da gündeme getirdi. Özellikle Azizler Günü döneminde mezarlıklarda yoğun şekilde kullanılan elektronik mumlar, kullanım ömrünü tamamladıktan sonra özel işlem gerektiren atıklara dönüşüyor.

KIRMIZI KONTEYNERLER MEZARLIKLARA YERLEŞTİRİLİYOR

Polonya'nın Gliwice kentinde geçen yıl mezarlıkların ana girişlerine özel kırmızı konteynerler konuldu. Belediye yetkilileri, elektronik ve güneş enerjili mumlarda bulunan pillerin elektronik atık kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ve normal çöp kutularına atılmaması gerektiğini belirtiyor.

Benzer uygulama Legnica'da da hayata geçirildi. Wrocławska Caddesi'ndeki şehir mezarlığına kullanılmış pillerin toplanması amacıyla altı kırmızı konteyner yerleştirildi. Novaya Sulya'daki bazı mezarlıklarda da aynı sistem uygulanmaya başladı. Kırmızı toplama kapları Pyaskovia ve Vanda caddelerindeki mezarlıkların yanı sıra Otyna'daki mezarlıkta da kullanılmaya başlandı.

PİLLER NORMAL ÇÖPE ATILAMIYOR

Kullanılmış piller ve akümülatörler, içerdikleri maddeler nedeniyle karışık atıklarla birlikte çöpe atılmıyor. Yanlış şekilde depolanan veya bertaraf edilen pillerin yangın riski de taşıdığı belirtiliyor. Elektrikli mezar mumlarının içindeki piller de bu nedenle ayrı toplanması gereken atıklar arasında yer alıyor.