Olay, akşam saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Mahallede imamlık görevini yürüten Halil Kısa, mezarlık alanındaki temizlik ve budama çalışmaları sırasında çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek yere düştü.

Yerde hareketsiz halde bulunan Kısa'yı gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla ağır yaralı haldeki Kısa, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan imam, doktorların yoğun çabalarına rağmen kurtarılamadı. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Halil Kısa'nın vefatı, ailesi ve meslektaşları arasında üzüntüye neden oldu.

Yetkililer, olayın ardından soruşturma başlattı. Yapılan ilk incelemede Kısa'nın 4 ay önce Adana'nın Pozantı ilçesinden Tarsus'a tayin olduğu ve burada göreve başladığı belirtildi.