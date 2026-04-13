Aksaray’da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bayram günü mezarlıkta kurşun yağmuruna tutularak hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Gamze Yıldırım’ın, (35) sağ kurtulan ablası Beyaz Çakmak, dehşet gününü anlattı. Elektronik İzleme Merkezi, elektronik kelepçeye mahkum edilen Habib Emre Yıldırım’ın Gamze’nin yanına gittiğini daha önce haber verseydi, genç kadın bugün hayatta olabilirdi. Tedavisi devam eden Çakmak, “Kardeşimiz çok işkenceler çekti. 8 Kardeşiz, kardeşimizi Habip Emre Yıldırım’ın elinden kurtaramadık’’ dedi.





GEÇ GELEN TELEFON SONU OLDU



Ramazan Bayramı nedeniyle ailecek anne ve babalarının mezarını ziyaret ettiklerini belirten Çakmak, “Ben, kız kardeşlerim Gamze ve Yeter, Yeter’in damadı ve onun kızı, mezarlığa gittik. Elektronik İzleme Merkezi’nden aradılar ve Habip’in elektronik kelepçe mesafesini ihlal edip, kendisine yaklaştığını söylediler. Daha arkamızı dönmeden Yıldırım geldi. Bize, ‘Toplanın hepiniz bir yere’ dedi. Önce Gamze’ye tüfekle 4-5 el ateş etti. Gamze, kanlar içinde kalıp yere yığıldı.



Saldırı sonucunda hayatını kaybeden Gamze Yıldırım



Sonra bana yöneldi, ilk önce beni bacağımdan vurdu. Ben kız kardeşime ‘Kaçın’ dedim. Çünkü Gamze ölmüştü. Onun orada öldüğünü hissettim. Kaçmaya çalışan kız kardeşim ile damadını öldürmek için onları da takip etmiş. Arabası çamura saplanınca onların peşini bırakmış. Tekrardan mezara gelip kız kardeşim Gamze’nin kafasına 4-5 el daha ateş edip, tekmeledi. Ondan sonra da bana tekrar ateş etti. Elinde telefon vardı ve telefonla konuştuğu kişiye ‘Öldürdüm’ deyip kaçtı. Ondan sonra ekipler geldi” diye konuştu.





