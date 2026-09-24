Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Hastane Mezarlığı'nda saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında eskiye dayalı husumet bulunan Nuri Ş. (61) ile Arif K. karşı karşıya geldi.
BEKÇİ ODASININ ÖNÜNDEKİ BALTAYI KAPTI
İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında öfkesine hakim olamayan Nuri Ş., mezarlıkta yer alan bekçi odasının önünde duran baltayı alarak Arif K.'nin başına vurdu. Kanlar içinde yere yığılan adamı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, başından ağır darbe alan Arif K.'ye ilk müdahaleyi mezarlıkta yaptı. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Saldırıyı gerçekleştiren Nuri Ş. ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.