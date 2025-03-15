Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'nda geçen hafta meydana gelen olay, sosyal medyada büyük infial yarattı. Yabancı uyruklu iki kadın, akşam saatlerinde mezarlığa giderek mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayarak kola içti.
Kadınlar, bu enteresan hareketlerini fotoğraf ve video çekerek kaydetti. Çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan kadınlar, izleyenlerin büyük tepkisini çekti.
Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı. Olayın ardından paylaşılan video ve fotoğraflar, sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kişi tarafından eleştirildi. Tepkilerin ardından, olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.