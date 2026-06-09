İstanbul'un Şişli ilçesinde, 24 Mart 2016 tarihinde Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur’un evinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Faili meçhul kalan cinayet dosyasıyla ilgili düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Saldırı, 10 yıl önce Fulya Mahallesi Narçiçeği Sokak'ta yer alan Mimoza Apartmanı'nın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından evinde silahlı saldırıya uğrayan 49 yaşındaki Aynur Kanbur'a 6 el ateş edildi. Vücuduna 5, yüzüne ise 1 kurşun isabet eden Kanbur olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan kaçtı.

DOSYA 2026 YILINDA YENİDEN AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme" suçuna ilişkin faili meçhul dosyayı aydınlatmak amacıyla 2026 yılında yeniden bir inceleme başlattı.

Yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, cinayeti işlediği değerlendirilen B.G. ile olayın azmettiricileri olduğu değerlendirilen F.K. ve S.K. isimli şahısların kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler B.G., F.K. ve S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.