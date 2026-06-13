Olay, 24 Mart 2016 akşamı Şişli Fulya Mahallesi Narçiçeği Sokak’ta meydana gelmişti. 1990’lı yıllarda kurulan “Mezdeke” dans grubunun eski üyelerinden Aynur Kanbur (49), apartmanının girişinde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirmişti. Olay sonrası yapılan incelemelerde bulunan boş kovanların herhangi bir başka olayla eşleşmemesi üzerine dosya uzun süre faili meçhul kalmıştı.

CİNAYETİ ÇÖZMEK İÇİN ÖZEL BİR EKİP KURULDU

Cinayeti çözmek için özel bir ekip kuran Cinayet Büro Amirliği, binlerce saatlik kamera kaydını inceleyerek saldırganın izini sürdü. Şüphelinin şapkalı halde Mecidiyeköy’de bir kameraya yakalandığı görüntülerden yola çıkan ekip, saldırganın metrobüs hattını kullanmış olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Aylar süren çalışmalarda Avcılar’dan Mecidiyeköy yönüne binen yolcular tek tek incelendi ve Akbil kayıtları üzerinden yaklaşık 1700 kişi değerlendirildi. Yapılan eşleştirmeler sonucunda şüpheli olarak Bülent Gündüz’ün ismine ulaşıldı.

‘DANSÖZLÜK YAPTIĞI İÇİN BİZİMLE DALGA GEÇTİLER’

Gözaltına alınan Gündüz, emniyetteki ifadesinde cinayeti kabul etti. Avukat eşliğinde verdiği ifadesinde olayın ayrıntılarını da anlattığı öğrenildi. Şüphelinin, "O bizim akrabamızdı. Dansözlük yaptığı için yıllarca insanlar bizimle dalga geçiyorlardı. Sonunda dayanamadım ve onu öldürmeye karar verdim" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

‘SİLAHIMI DENİZE ATTIM’

Soruşturma kapsamında olay yerinde yapılan keşif çalışmasında Gündüz, cinayetin işlendiği apartmana götürüldü ve adım adım olayı anlattı. Polis kameralarına yansıyan görüntülerde, bazı detayları net hatırlayamadığını söyleyen şüphelinin şu ifadeleri kullandığı görüldü:

"Evine bir iki sefer gelmişliğim var. Zilin üzerinden Aynur Kanbul yazıyordu. Diafondan 'Paketiniz var' dedim. Açtı. Eskiden görüşmüşlüğümüz vardı. Beni görünce küfürlü konuşmaya başladı. Üzerime gelmeye başlayınca ben de silahımı çıkardım. Ateş ettim sonra dönüp arkamı gittim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Koşa koşa dışarı çıktım. Olay sonrası silahı yanımda götürdüm. Uzun bir süre çalıştığım dükkan içinde sakladım. Olaydan bir hafta sonra silahımı vapurla Emirgan’dan karşıya geçerken denize attım".

‘ÇOCUKLARIMIN UFAK OLMASI BENİ FRENLEDİ’

Gündüz, cinayeti neden işlediğine dair soruya ise şu yanıtı verdi:

"Ailemde böyle birinin olmaması lazımdı. Ben cinayet işlediğim dönemde bazı programlara giderek dansözlük yapıyordu. Askere gittim. Geldim evlendim. Çocuk oldu hep aksadı. Ben teslim olacaktım ama çocuklarımın ufak olması beni frenledi. Bu olayda kimse beni azmettirmedi. Tek başıma yaptım. Ben o gün kapıyı çaldığımda eğer kızı karşıma çıksaydı döner giderdim".

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Gündüz ile birlikte 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.