Mersin'in Mezitli ilçesinde, belediye başkanvekilini belirlemek üzere mecliste seçim yapıldı.
Meclis Başkanvekili Deniz Gürocak başkanlığında toplanan mecliste yapılan seçimde Cumhur İttifakı, AKP'li meclis üyesi Hüseyin Kılınç'ı; CHP, meclis üyesi Turgut Selağzı'nı; Yeni Parti ise meclis üyesi Hakan Şahin'i aday gösterdi.
İLK 3 TURDA VEKİL SEÇİLEMEDİ
31 meclis üyesinin oy kullandığı ilk turda Turgut Selağzı 13, Hakan Şahin 12, Hüseyin Kılınç 6 oy aldı.
İkinci turda Hakan Şahin 13, Turgut Selağzı 11, Hüseyin Kılınç 6 oy alırken, 1 oy geçersiz sayıldı.
Üçüncü tur oylamada Hakan Şahin 14, Turgut Selağzı 9, Hüseyin Kılınç 6 oy aldı; bu turda 2 oy geçersiz sayıldı.
TURGUT SELAĞZI BAŞKANVEKİLİ OLDU
Dördüncü ve son turda ise Turgut Selağzı 16, Hakan Şahin 14 oy aldı; 1 oy ise geçersiz sayıldı.
Oylamanın ardından CHP'li Turgut Selağzı, Mezitli Belediye Başkanvekili seçildi.
NE OLMUŞTU?
Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılmıştı.