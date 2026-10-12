Mersin'in Mezitli ilçesinde, belediye başkanvekilini belirlemek üzere mecliste seçim yapıldı.

Meclis Başkanvekili Deniz Gürocak başkanlığında toplanan mecliste yapılan seçimde Cumhur İttifakı, AKP'li meclis üyesi Hüseyin Kılınç'ı; CHP, meclis üyesi Turgut Selağzı'nı; Yeni Parti ise meclis üyesi Hakan Şahin'i aday gösterdi.

İLK 3 TURDA VEKİL SEÇİLEMEDİ

31 meclis üyesinin oy kullandığı ilk turda Turgut Selağzı 13, Hakan Şahin 12, Hüseyin Kılınç 6 oy aldı.

İkinci turda Hakan Şahin 13, Turgut Selağzı 11, Hüseyin Kılınç 6 oy alırken, 1 oy geçersiz sayıldı.

Üçüncü tur oylamada Hakan Şahin 14, Turgut Selağzı 9, Hüseyin Kılınç 6 oy aldı; bu turda 2 oy geçersiz sayıldı.

TURGUT SELAĞZI BAŞKANVEKİLİ OLDU

Dördüncü ve son turda ise Turgut Selağzı 16, Hakan Şahin 14 oy aldı; 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Oylamanın ardından CHP'li Turgut Selağzı, Mezitli Belediye Başkanvekili seçildi.

NE OLMUŞTU?

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılmıştı.

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