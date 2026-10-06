Üniversite tercihi sürecinde bölüm puanı ve başarı sıralamasının yanı sıra mezuniyet sonrası çalışma imkanları da doğrudan değerlendiriliyor.

Açıklanan resmi istihdam verileri, belirli lisans programlarından mezun olanların iş hayatına katılım oranının diğer alanlara kıyasla daha yüksek olduğunu gösteriyor. Sağlık, mühendislik ve havacılık disiplinlerinin yoğunlukta olduğu verilere göre istihdam oranı en yüksek 10 bölüm 1'den 10'a şu şekilde sıralanıyor:

1. Tıp

Sağlık hizmetlerindeki kesintisiz ihtiyaç doğrultusunda listenin ilk sırasında yer alan tıp bölümü, %95,5 kayıtlı istihdam oranıyla en yüksek orana sahip alan konumunda bulunuyor.

2. Özel Eğitim Öğretmenliği

Özel gereksinimli bireylerin eğitimine yönelik uzmanlaşma sunan özel eğitim öğretmenliği bölümü mezunlarının %90,8’i kayıtlı olarak istihdam ediliyor.

3. Havacılık Elektrik ve Elektroniği

Hava araçlarının elektronik altyapısı ve aviyonik sistemlerinden sorumlu teknik personelin yetiştirildiği bölümde kayıtlı istihdam oranı %89,9 oldu.

4. Matematik Mühendisliği

Veri analizi, finans ve teknik problem çözme süreçlerinde görev alan matematik mühendisliği mezunlarında kayıtlı istihdam oranı %89,8 seviyesinde yer aldı.

5. Hemşirelik

Sağlık kurumlarının temel personel ihtiyacını karşılayan hemşirelik bölümü mezunlarının kayıtlı istihdam oranı %89,8 olarak hesaplandı.

6. Dil ve Konuşma Terapisi

İletişim, dil ve konuşma bozukluklarının tedavisine yönelik uzmanlaşma sağlayan bölümde mezunların kayıtlı istihdam oranı %89,3 olarak kaydedildi.

7. Uçak Bakım ve Onarım

Havacılık sektöründeki teknik bakım ve işletim standartlarını kapsayan uçak bakım ve onarım bölümü, %89,1 kayıtlı istihdam oranına ulaştı.

8. Elektrik Mühendisliği

Enerji üretimi, iletimi ve sanayi altyapılarında çalışma olanağı sunan elektrik mühendisliği bölümü mezunlarında kayıtlı istihdam oranı %89,1 oldu.

9. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Üretim tesislerindeki otomatik sistemler ve makine kontrol altyapıları üzerine odaklanan bölümde mezunların kayıtlı istihdam oranı %88,0 seviyesinde gerçekleşti.

10. Eczacılık

Eczane işletmeciliğinin yanı sıra ilaç sanayisi ve sağlık sektörünün farklı kademelerinde görev alabilen eczacılık bölümü mezunlarının kayıtlı istihdam oranı %87,7 olarak belirlendi.