Üniversite tercih döneminde klasik bölüm algısı yerini doğrudan istihdam ve kazanç odaklı stratejilere bıraktı. Açıklanan son resmi istihdam göstergeleri, Türkiye’de bazı lisans programlarının mezuniyet sonrası işsizlik kaygısını neredeyse tamamen ortadan kaldırdığını gözler önüne serdi. Özellikle sağlık, havacılık ve ileri mühendislik alanlarında yetişen gençler, diplomalarını alır almaz yüksek gelir imkanlarıyla iş hayatına atılıyor.

MEZUN OLDUKTAN SONRA HEMEN İŞ BULAN MESLEKLER

Resmi verilere göre, mezunlarının kayıtlı istihdam oranı yüzde 90 bandını zorlayan ve aşan en gözde 10 lisans bölümü şu şekilde sıralandı:

Tıp (%95,5): Sağlık sistemindeki kesintisiz uzman ve hekim ihtiyacı, tıp fakültesini açık ara zirvede tutuyor. Mezunların neredeyse tamamı mezuniyetin hemen ardından görevine başlıyor.

Özel Eğitim Öğretmenliği (%90,8): Eğitim dünyasının en hızlı istihdam sağlayan alanı olarak öne çıkan bölümde, mezunların yüzde 90'ından fazlası kamu ve özel eğitim kurumlarında hızla işbaşı yapıyor.

Havacılık Elektrik ve Elektroniği (%89,9): Küresel ve yerel havacılık sektöründeki büyüme, uçakların aviyonik ve elektronik sistemlerinden sorumlu bu teknik uzmanları adeta vazgeçilmez kıldı. Yüksek başlangıç maaşları gençlerin ilgisini bu alana çekiyor.

Matematik Mühendisliği (%89,8): Veri bilimi, finans teknolojileri, yapay zeka ve yazılım sektörlerinin gözdesi haline gelen matematik mühendisleri, mezun olur olmaz kurumsal şirketlerden teklif alıyor.

Hemşirelik (%89,8): Hem yurt içindeki dev şehir hastaneleri ve özel sağlık grupları hem de yurt dışından gelen yoğun talep, hemşirelik mezunlarının istihdam oranını zirvede tutuyor.

Dil ve Konuşma Terapisi (%89,3): Son yıllarda farkındalığın artmasıyla hızla yükselen bu uzmanlık alanı, klinikler ve rehabilitasyon merkezlerinde yüksek kazanç ve istihdam fırsatı sunuyor.

Uçak Bakım ve Onarım (%89,1): Havalimanı operasyonları ve filo genişlemeleri nedeniyle havacılık şirketlerinin en çok aradığı teknik kadroların başında geliyor.

Elektrik Mühendisliği (%89,1): Yenilenebilir enerji yatırımları, enerji iletim hatları ve sanayi tesislerindeki dönüşüm, elektrik mühendislerine kesintisiz iş kapısı açıyor.

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (%88,0): Fabrikaların akıllı üretim sistemlerine geçişiyle birlikte üretim hatlarının beynini yöneten bu mühendisler sanayide kapışılıyor.

Eczacılık (%87,7): Serbest eczane işletmeciliğinin yanı sıra ilaç sanayisi, Ar-Ge laboratuvarları ve klinik araştırmalardaki geniş iş sahası, bölümü en güvenli limanlardan biri yapıyor.

"ALTIN BİLEZİK" VE KÜRESEL GEÇERLİLİK

Bu 10 bölümün gençler tarafından adeta kapışılmasının arkasındaki en büyük etken ise başlangıç gelirlerinin piyasa ortalamasının çok üzerinde seyretmesi. Kariyer platformları ve sektör verilerine göre, özellikle havacılık elektrik-elektroniği, uçak bakım-onarım ve matematik mühendisliği mezunları, henüz ilk yıllarında asgari ücretin 3 ila 5 katına varan maaşlarla işbaşı yapabiliyor.

Sektör temsilcileri ve kariyer uzmanları, özellikle havacılık ve mühendislik tabanlı bölümlerin yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası pazarda da geçerli yetkinlikler sunduğuna dikkat çekiyor. Hem döviz bazlı kazanç fırsatları hem de yüzde 90'lara ulaşan istihdam garantisi, yeni nesil öğrencilerin tercih listelerinde bu bölümleri ilk sıraya taşıyor.