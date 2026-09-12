Guardian'ın Üniversite Rehberi'ni hazırlayan analist Matt Hiely-Rayner, Yükseköğretim İstatistikleri Ajansı'nın (HESA) yeni verilerinin mezunların üniversite deneyimine ilişkin genel olarak olumlu bir tablo çizdiğini belirtti.

Mezunların yüzde 80'inden fazlası yeniden üniversiteyi seçerdi

2024 yazında mezun olanlara, eğitimlerini tamamladıktan 15 ay sonra yöneltilen sorular dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı.

Mezunların yüzde 80'inden fazlası, geçmişe dönme şansı olsa yeniden üniversiteye gitmeyi tercih edeceğini söyledi. Hiely-Rayner'a göre bu sonuç, üniversite eğitiminin iş piyasasına ilişkin olumsuz manşetlere rağmen mezunların gözünde değerini büyük ölçüde koruduğunu gösteriyor.

Mezunların yalnızca yaklaşık yüzde 20'si farklı bir yol izlemek isteyeceğini belirtti.

Üniversite seçimine ilişkin memnuniyet de yüksek seviyede kaldı. Üstelik bu yıl söz konusu oranda hafif bir artış görüldü.

Bath Üniversitesi zirvede

Kurum tercihi söz konusu olduğunda bazı üniversitelerin mezunları diğerlerinden daha memnun görünüyor.

Bath Üniversitesi, mezunlarının kurum seçiminden duyduğu memnuniyet açısından listenin üst sıralarında yer aldı. Bath, Russell Group araştırma üniversitelerinin yanı sıra Oxford ve Cambridge gibi köklü kurumların da önüne geçti.

İlk 5 üniversitede mezunların yaklaşık yüzde 90'ı, geçmişe dönseler yine aynı kurumu tercih edeceklerini belirtti. Bath ile Oxford arasındaki fark ise yalnızca 0,8 puan oldu, ancak üniversite ve kurum tercihine ilişkin yüksek memnuniyet, bölüm seçimine gelindiğinde aynı seviyede kalmadı.

Asıl pişmanlık bölüm seçiminde ortaya çıktı

Verilerin en dikkat çekici noktalarından biri, mezunların üniversiteye gitmekten veya seçtikleri kurumdan çok, okudukları bölümden pişman olması oldu.

Mezunların yalnızca yüzde 70'i, geçmişe dönme şansı olsa yine aynı bölümü okuyacağını söyledi.

Hiely-Rayner, son yıllarda bölüm tercihlerinden duyulan memnuniyetsizliğin daha hızlı gerilediğine dikkat çekti. Buna göre mezunların önemli bir bölümü üniversiteye gitmiş olmaktan değil, üniversitede hangi bölümü seçtiğinden pişmanlık duyuyor.

Bu durum özellikle iş dünyasındaki değişimlerden doğrudan etkilenen bazı bölümlerde daha belirgin hale geliyor.

Yapay zekanın etkilediği bölümlerde memnuniyet düşüyor

Bilgisayar bilimi, söz konusu değişimin en dikkat çekici örneklerinden biri.

Yapay zekanın giriş seviyesindeki işlerin yapısını değiştirmesi ve erken kariyer dönemindeki istihdam fırsatlarının azalması, bilgisayar bilimi mezunlarının bölüm tercihlerini yeniden değerlendirmesine neden oluyor.

4 yıl önce bilgisayar bilimi öğrencilerinin yüzde 66'sı mezuniyet sonrasında lisans düzeyinde istihdama devam ederken, son veriler bu oranın yüzde 56'ya gerilediğini gösteriyor.

Yapay zekanın etkisi yalnızca bilgisayar bilimiyle sınırlı değil.

Animasyon ve oyun tasarımı okuyan mezunlar da kariyer beklentileri açısından daha fazla belirsizlik yaşıyor. Bu bölümlerden mezun olanların üçte birinden fazlası, geçmişe dönse aynı bölümü yeniden seçmeyeceğini belirtiyor.

Bu oran, gazetecilik, pazarlama ve halkla ilişkiler gibi bölümlerde görülen yüksek pişmanlık seviyeleriyle benzerlik gösteriyor.

Yüksek gelir vadeden bölümlerde bile memnuniyet geriliyor

Memnuniyet düşüşü yalnızca iş bulma konusunda belirsizlik yaşayan bölümlerle sınırlı değil.

Diş hekimliği, veterinerlik ve paramediklik gibi mezunlarına belirli mesleklere geçiş imkanı sağlayan seçici programlarda da bölüm tercihinden memnun olmayan mezunlar bulunuyor.

Mimarlık ve bilgisayar bilimi de bölüm memnuniyeti açısından ilk 10'daki yerini kaybetti.

Ekonomi bölümünde yaşanan düşüş ise ayrıca dikkat çekiyor.

Ekonomi, mezun maaşları sıralamalarında çoğu zaman üst sıralarda yer alıyor ve A-level öğrencileri ile üniversite adaylarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak yeni veriler, ekonomik açıdan cazip görünen bu alanın mezunlar açısından her yerde aynı sonucu vermediğini gösteriyor.

Hiely-Rayner da ekonomi eğitiminin her zaman güvenli bir seçenek olarak görüldüğünü, ancak mezunların istihdam sonuçlarının üniversiteye göre önemli ölçüde değişebildiğini vurguluyor.

Yeni verilerin ortaya koyduğu tablo ise dikkat çekici: Mezunların büyük bölümü üniversiteye gitme kararından memnun olsa da hangi bölümü seçtikleri konusunda aynı güveni taşımıyor.