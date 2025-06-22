ABD'de Mills Creek Lisesi'nden mezun olduğu gün cübbesini ve madalyalarını çıkarmadan Burger King'deki gece vardiyasına koşan Mykale Baker, o anları görüntüleyen bir müşteri sayesinde sosyal medyada büyük ilgi gördü. Maria Mendoza adlı TikTok kullanıcısının paylaştığı video, 4.5 milyondan fazla izlendi.

"TikTok iş başına! Bu genç adam mezun olur olmaz Burger King'de çalışmaya başladı" notuyla paylaşılan video, Baker'in özverisini ortaya koydu. Mendoza ve takipçileri bu fedakarlığa kayıtsız kalmayarak genç için bir bağış kampanyası başlattı.

60 BİN DOLAR HEDEFLENMİŞTİ 231 BİN DOLAR TOPLANDI

GoFundMe platformunda açılan kampanya kısa sürede hedefine ulaştı ve 231.600 dolara (yaklaşık 9.1 milyon TL) kadar yükseldi. Toplanan paranın büyük bir kısmı Baker'ın eğitimi için kullanılacak. Genç adam bu sayede planladığı gibi bir yıl ara vermek yerine doğrudan üniversiteye başlama kararı aldı.

Mykale Baker, sonbaharda Gwinnett Teknik Koleji'nde otomotiv teknolojisi eğitimi almaya başlayacak. Hayali ise bir gün kendi tamir atölyesini açmak.

"Arabanın bazı parçalarını tamir etmek için birazını ayırdım. Kalanıysa yalnızca okul için kullanılacak bir fona aktarılacak" diyen Baker, zorlu ekonomik şartlarda büyüdüğünü ve tek başına dokuz çocuk büyüten annesinin desteğiyle bugünlere geldiğini vurguladı.