Üniversite sonrası istihdam kaygısı yaşayan mezunlar için umut veren gelişmeler yaşanıyor. Eğitim uzmanlarının paylaştığı verilere göre 9 stratejik alan, yapay zeka teknolojilerine rağmen iş pazarındaki güçlü konumunu koruyarak mezunlarına çok hızlı iş imkanı sunuyor.

HIZLI İŞ İMKANI SUNAN 9 BÖLÜM HANGİLERİ?

Sektörlerdeki nitelikli eleman ihtiyacı sayesinde mezuniyeti takiben kariyere en hızlı başlangıç yapılan 9 akademik branş şu şekilde:

Makine Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Hukuk

Özel Eğitim Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

Endüstri Mühendisliği

Ebelik

Hemşirelik

Tıp

YAPAY ZEKAYA RAĞMEN HANGİ ALANLAR ÖNE ÇIKIYOR?

Sektörlerdeki nitelikli eleman ihtiyacı sebebiyle öne çıkan bu branşlar, dijitalleşme ve otomasyon süreçlerine rağmen doğrudan insana dayalı saha ihtiyacını koruyor. Nitelikli iş gücü arayan kurumlar, söz konusu bölüm mezunlarına doğrudan ulaşarak iş arama sürecini minimuma indiriyor.