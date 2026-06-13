İstanbul’daki Tarabya İngiliz Okulları’nın İngiliz Konsolosluğu'nda (Tarabya British Schools) düzenlenen mezuniyet töreni, ünlü isimlerin katılımıyla dikkat çekti. Öğrencilerin mezun olduğu gece, aileler ve davetliler için duygusal ve renkli anlara sahne oldu.

Törene katılanlar arasında sanat, spor ve müzik dünyasından birçok tanınmış isim yer aldı. Davetliler, çocuklarının mezuniyet sevincini paylaşırken okul bahçesinde yoğun bir kalabalık oluştu.

CEM YILMAZ AİLESİYLE TÖRENDEYDİ

Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu ile birlikte oğulları Kemal’in mezuniyet törenine katıldı. İkili, tören boyunca çocukları için bir arada bulunarak dikkat çekti.

EMINA JAHOVIC OĞLUYLA KATILDI

Şarkıcı Özcan Deniz ise oğlu Kuzey’in mezuniyet heyecanını paylaştı. Sanatçı Mustafa Sandal ise eşi Melis Sütşurup ile birlikte oğlu Yaman’ın mezuniyet sevincine ortak oldu. Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic ise küçük oğlu Yavuz ile birlikte törende yer aldı.

OKAN BURUK DA KATILDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve eski milli basketbolcu Mirsad Türkcan da törende yer alan isimler arasındaydı.