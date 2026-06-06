İstanbul Erkek Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet töreni, öğrencilerin okul müdürü Hikmet Konar'a yönelik protestosuyla gündeme geldi. Mezun öğrenciler, müdürün konuşması sırasında toplu şekilde sırtlarını dönerek tepkilerini ortaya koydu. MÜDÜR KONUŞURKEN SIRT DÖNDÜLER Törende konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan Hikmet Konar, öğrencilerin eş zamanlı olarak arkalarını dönmesiyle karşılaştı. Cübbeleriyle sahaya dönük şekilde duran öğrenciler, daha sonra okul marşını söylemeye başladı. Öğrencilerin marş söylemesi nedeniyle Konar'ın konuşması sık sık kesilirken, törende kısa süreli gerginlik yaşandı. Protestonun ardından okul yönetimi, mezuniyet programının kalan bölümünün iptal edildiğini açıkladı. TÖREN YARIDA KESİLDİ Öğrencilerin gerçekleştirdiği protesto sonrasında mezuniyet etkinlikleri planlandığı şekilde devam etmedi. Yönetimin aldığı karar doğrultusunda tören yarıda kesildi. Yaşanan olay, aynı okulda 2016 yılında da Hikmet Konar'a yönelik gerçekleştirilen benzer protestoları yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırırken, mezuniyet törenindeki protesto eğitim çevrelerinde de tartışma konusu oldu. Protestonun gerekçesine ilişkin öğrencilerden veya okul yönetiminden ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

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