Bilkent Üniversitesi'nde 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2026 yılı mezuniyet törenleri, bölüm birincilerinin yaptıkları konuşmalarla sosyal medyaya damga vurdu. Öğrencilerin eğitim sistemine, toplumsal sorunlara ve insan haklarına değindikleri anlar büyük beğeni topladı.
Psikoloji bölümü birincisi olan öğrenci, konuşmasına Bilkent'teki eğitim hayatına dair esprili bir özeleştiriyle başlayarak şu ifadeleri kullandı:
"İtiraf etmeliyim ki aylardır içeriğini düşündüğüm bu konuşmayı, Bilkent'teki 4 yıllık tecrübeme dayanarak, son dakika haber verilen teslim tarihine yetiştirmek için tek gecede yazdım. Duygu ve düşüncelerini sizlerle paylaşma onur ve sorumluluğunun neden sadece bir not çizelgesine bakılarak bana verilmiş olmasından emin olamasam da, bu mecranın temenni ve minnetimi paylaşmak için uygun olacağına karar verdim."
Öğrencinin konuşmasının devamında dile getirdiği şu sözler ise salonda büyük alkış aldı:
"Temennim, her çocuğun cinsiyeti, cinsel yönelimi, becerileri ve ilgi alanları ne olursa olsun sevilerek ve desteklenerek büyüyebilmesidir. Burs imkanları ile eğitimimi olanaklı ve verimli kılan, ayrıca ücretsiz ringlerini esirgemeyerek ulaşım hakkımızı koruyan okuluma, 4 senedir her sabah uyandığımda kapanmadan var olduğu için teşekkür eder, diplomamın da bir ömür benimle kalmasını temenni ederim."