Van-Hakkari kara yolunun Samandöken mevkiinde Cevdet Arslan yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede araçta bulunan Sadullah Özmen’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Cevdet Arslan ile birlikte 3 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÇİÇEK NOTU YÜREKLERİ BURKTU
Kazaya karışan otomobilde, üzerinde “Canım kızım, başarılarının devamını dilerim. Ailen.” yazılı notun iliştirildiği bir mezuniyet çiçeği bulundu. Çiçek ve not, olay yerinde duygusal anlara neden oldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.