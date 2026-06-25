Ardahan Üniversitesi mezuniyet töreninde, Süper Lig’e yükselen Amedspor’a başarı dilemek amacıyla öğrenciler tarafından hazırlanan pankart, törende gerilime neden oldu.

Öğrencilerin kendi imkânlarıyla hazırladığı “Şampiyon da olduk, mezun da…” yazılı pankartın sahne geçişi sırasında üniversite yönetimi tarafından müdahale edildiği, pankartın öğrencilerin elinden alınarak kaldırıldı.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Kameralara da yansıyan anların sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte olay geniş yankı buldu.

Görüntülerde yaşanan müdahalenin mezuniyet sevincine gölge düşürdüğü yorumları yapıldı.

GÖREVLİLERDEN ANINDA MÜDAHALE

Öğrenciler kortej halinde sahne alanına ilerlediği sırada üniversite yöneticilerinin pankarta müdahale ettiği görüldü.

Diğer öğrenciler tarafından taşınan resimli ve farklı içerikteki pankartlara geçiş izni verilirken, Amedspor’a atıf yapılan pankartın engellenmesi dikkat çekti.