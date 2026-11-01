Dünya genelinde faaliyet gösteren kurumsal işverenlerin görüşleri ve işe alım tercihleri doğrultusunda oluşturulan 2027 Küresel İstihdam Edilebilirlik Üniversite Sıralaması kamuoyuyla paylaşıldı. Yükseköğretim kurumlarının mezunlarını uluslararası profesyonel iş hayatına ne ölçüde hazırladığını gösteren araştırma sonucunda, Türkiye'den 6 üniversite küresel listeye girmeyi başardı.

İŞVERENLERİN DEĞERLENDİRMELERİYLE BELİRLENEN KÜRESEL STANDART

Yayımlanan istihdam edilebilirlik endeksi; akademik yayın sayılarından ziyade doğrudan mezunların çalışma sahasındaki performansı, iş dünyasının talep ettiği pratik becerileri karşılama yetkinliği ve kurumsal firmaların mezunlara duyduğu güveni ölçüyor. Küresel şirketlerin insan kaynakları yöneticileri ve üst düzey işverenlerin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, adayların dijital çağa uyum yeteneği, problem çözme kabiliyeti ve uluslararası piyasalarda çalışabilme kapasitelerini temel kriter olarak alıyor.

TÜRKİYE'DEN 6 ÜNİVERSİTE LİSTEDE

Açıklanan 2027 küresel sıralamasına giren Türk üniversiteleri ve elde ettikleri dünya dereceleri şu şekilde kayıtlara geçti:

Koç Üniversitesi: 208. sıra Sabancı Üniversitesi: 211. sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ): 223. sıra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ): 255. sıra Bilkent Üniversitesi: 275. sıra Boğaziçi Üniversitesi: 277. sıra

VAKIF VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ARASINDAKİ DENGELER

Sonuçlar incelendiğinde Türkiye temsilinde ilk iki basamağı vakıf üniversitelerinin paylaştığı görülüyor. Koç Üniversitesi 208'inci sıradaki yeriyle Türkiye'den listeye giren üniversiteler arasında zirvede yer alırken, hemen ardından 211'inci sırada Sabancı Üniversitesi geldi.

Devlet üniversiteleri klasmanında ise teknik altyapıları ve mühendislik disiplinleriyle öne çıkan kurumlar üst sıralarda yer buldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 223'üncü sıradan listeye girerek Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldı. ODTÜ'yü 255'inci sırada yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) izledi. Listenin devamında ise Bilkent Üniversitesi 275'inci, Boğaziçi Üniversitesi ise 277'nci sıradan küresel istihdam endeksine adını yazdırdı.

İŞ DÜNYASININ MEZUNLARDA ARADIĞI TEMEL KRİTERLER NELER?

Küresel işverenlerin değerlendirme süreçlerinde teorik bilginin ötesine geçen kriterler belirleyici oldu. Mezunların çok uluslu şirketlerde görev alabilme yetkinliği, üniversite-sanayi iş birliği projeleri, staj programlarının niteliği ve yabancı dil hakimiyeti sıralamadaki puanlamaya doğrudan etki etti. Türk üniversitelerinin listeye girmesinde, kurumsal şirketlerle kurulan doğrudan staj bağlantıları ve mezunların uluslararası ölçekte istihdam edilme oranlarının yüksekliği etkili oldu.