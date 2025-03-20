Her döneme damga vurmuş unutulmaz MFÖ şarkıları yarın yayınlanacak.

'MFÖ En İyiler Akustik, Vol. 1' başlıklı albüm, tüm dijital platformlarda yayında olacak.

Grubun yıllardır en sevilen şarkılarının akustik versiyonlarını içeren albümün kaydı, grubun değerli üyesi ve Türk müziğinin mihenk taşlarından Özkan Uğur'un vefatından önce tamamlandı.

Uğur'un vefatından önce Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le son kez bir araya geldiği albüm, aynı zamanda grubun ilk akustik cover albümü olacak.

MFÖ, albümde "Sarı Laleler", "Yandım", "Vurgun Yedim", "Ne Bileyim Ben", "Benim Hala Umudum Var", "Ali Desidero", "Sude", "Deli Deli", "Buselik Makamına", "Sevdim Bir Kere" ve "Aşkın Kenarından" eserlerini akustik aranjmanlarla yeniden seslendirdi.

Albümün çıkış parçası sözü ve müziği Mazhar Alanson'a ait olan "Sarı Laleler" eseri oluyor. Şarkının Özkan Uğur'un da yer aldığı klibinin yönetmen koltuğunda ise Kemal Başbuğ oturuyor.