Soruşturmadaki dikkat çekici başlıklardan biri de hakem atamalarında kullanılan VETAS sistemi oldu.

Eren Acar, Burak Taşkınsoy ve Gamze Durmuş Pakkan'ın ifadelerinde, VETAS'ın görünürde sistematik atama yaptığı ancak MHK yönetiminin manuel müdahalelerle hakemleri değiştirebildiği ve bazı hakemleri "etap dışı" bırakarak görev vermeyebildiği anlatıldı.

Gündoğdu ise VETAS'ın mevzuatta zorunlu bir sistem olmadığını söyledi.

Kendi dönemlerinde sistemi geliştirdiklerini belirten Gündoğdu, bir hakemin keyfî biçimde "etap dışı" bırakıldığı yönündeki beyanları da reddetti.

MAÇ ÖNCESİ HAKEMLERİ ARADIĞINI KABUL ETTİ

Gündoğdu, görev süresi boyunca bazı hakemleri maçlardan önce telefonla aradığını kabul etti.

Bu görüşmelerin amacının hakemlere moral vermek ve önemli bir gündem bulunup bulunmadığını öğrenmek olduğunu söyledi.

Ümit Öztürk örneğinde ise bir kulübün, Öztürk'ün özellikle görevlendirilmesine ilişkin duyduğu rahatsızlığı hakeme aktardığını da kabul etti.

Bu görüşmelerin maç öncesinde hakemler üzerinde yönlendirme veya baskı oluşturup oluşturmadığı soruşturma kapsamında incelenen başlıklardan biri oldu.

"HTS KAYITLARINIZ ELİMDE" ŞEKLİNDE ALGILANAN SÖZLER

Birden fazla tanık, Gündoğdu'nun hakemlerin kimlerle görüştüğünü bildiği veya HTS kayıtlarına ulaşılabileceği yönünde konuştuğunu söyledi.

Gündoğdu ise bu yöndeki sözleri söylediğini kabul etmekle birlikte, sözlerinin bağlamının farklı olduğunu savundu.

Kurum içi bilgilerin basına sızdırılmaması için hakemleri uyardığını belirten Gündoğdu, bir şikâyet olması hâlinde HTS kayıtlarının yargının eline geçebileceğini hatırlattığını söyledi.

Gündoğdu, söz konusu ifadeleri tehdit amacıyla değil, hakemlerin kariyerlerini korumaya yönelik bir uyarı olarak kullandığını savundu.

KEREM ERSOY KAYDINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Dijital materyallerden elde edildiği belirtilen Kerem Ersoy görüşmesi ise soruşturmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri oldu.

Ses kaydında Gündoğdu'nun Ersoy'a, "Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım", "Sana son şans veriyorum", "MHK hakkında da sakın bir yerde bir daha konuşma" ve "Hakemliğinden olacaksın" şeklinde ifadeler kullandığı görülüyor.

Aynı kayıtta "Her adımını takip ediyorum" ve "Devlet takip ediyor" şeklindeki ifadeler de yer aldı.

"BEN SENİ BABANDAN AYRI DÜŞÜNEMEM"

Aynı ses kaydında Kerem Ersoy'un babasının bazı dernek ve cemiyet girişimleriyle temasının da gündeme getirildiği görüldü.

Gündoğdu'nun Ersoy'a, "Ben seni babandan ayrı düşünemem" dediği kayıtlara yansıdı.

Ersoy ise babasının söz konusu faaliyetlerde yer almadığını ve kendisinin hiçbir grupla hareket etmediğini söyledi.

Bir hakemin kariyerinin yakınlarının faaliyetleriyle ilişkilendirilmiş olması, dosyada incelemeye konu edilen baskı unsurlarından biri olarak yer aldı.

"BEN BUNA RAĞMEN SANA MAÇ VERMEYE DEVAM EDİYORUM"

Gündoğdu'nun aynı görüşmede Ersoy'a, kendisi hakkında olumsuz bilgiler geldiğini söyledikten sonra "Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum" dediği belirtildi.

Bu ifade, görev verme yetkisinin hakemin tutumuna yönelik bir baskı aracına dönüşüp dönüşmediği sorusunu gündeme getirdi.

Gündoğdu aynı konuşmada Ersoy'un dürüst ve başarılı bir hakem olduğunu ve maçlarda hata yapmadığını da söyledi.

Bu nedenle görüşmenin sportif performanstan çok, hakemin camia içindeki tutumuyla ilgili olduğuna yönelik bir izlenim oluştuğu soruşturma değerlendirmelerine yansıdı.

SES KAYDININ İÇERİĞİNE CEVAP VERMEDİ

Gündoğdu'ya emniyet ifadesinde Kerem Ersoy'la yapılan ses kaydı da soruldu.

Gündoğdu, kaydın hukuka aykırı şekilde elde edilmiş olabileceğini, hukuka aykırı delil üzerinden soruşturma yürütülemeyeceğini belirterek kaydın içeriğine ilişkin cevap vermeyeceğini söyledi.

Böylece kayıtta geçen sözlere ilişkin maddi bir açıklama ifade tutanağında yer almadı.

VAR KARARININ ARDINDAN 70 GÜN MAÇ ALAMADIĞINI SÖYLEDİ

Abdullah Buğra Taşkınsoy'un anlatımı da dosyada yer aldı.

Taşkınsoy, Gençlerbirliği-İstanbulspor maçında yaşanan bir VAR müdahalesinin ardından Gündoğdu'nun kendisine ve diğer VAR ekibine, "İkinci bir emre kadar müsabakalara çıkmayacaksınız" dediğini anlattı.

Taşkınsoy, bu olayın ardından yaklaşık 70 gün boyunca görev alamadığını söyledi.

Gündoğdu ise Taşkınsoy'un çok önemli bir hata yaptığını kabul etti.

Hakemlerin ciddi hatalar sonrasında uzun süre "etap dışı" bırakılmasının normal olduğunu savunan Gündoğdu, bunun mobbing olmadığını söyledi.

AYNI HAKEM BİR BAŞKA OLAYDA 75 GÜN GÖREV ALAMADI

Taşkınsoy, sezon başı seminer tarihinin basına sızdırılmasıyla ilgili başka bir olayda da Gündoğdu'nun kendisini suçladığını söyledi.

Gündoğdu'nun kendisine "Sana bu sene maç vermeyeceğim" dediğini ileri süren Taşkınsoy, yaklaşık 75 gün maç alamadığını anlattı.

Daha sonra sızıntıyı kendisinin yapmadığının anlaşılması üzerine yeniden görev verildiğini söyledi.

Gündoğdu ise hakemlere zaman zaman kızgınlıkla sert sözler söylemiş olabileceğini ancak keyfî cezalandırma yapmadığını savundu.

FIFA VAR HAKEMİ MUSTAFA İLKER COŞKUN'UN ANLATIMI

FIFA VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun da ifadesinde, VAR kadrosunda üst sıralarda olmasına rağmen Avrupa maçlarından ve önemli görevlendirmelerden uzaklaştırıldığını söyledi.

Performans değerlendirmesinin düşürüldüğünü ve sonunda hakemliği bırakmaya yöneldiğini anlatan Coşkun, VAR hakemlerine görevleri dışında "check list" hazırlatıldığını da belirtti.

Gündoğdu ise Coşkun'un REPU değerlendirmelerinin zayıf olduğunu savundu.

UEFA görevlendirmelerinin kendi yetkilerinde bulunmadığını söyleyen Gündoğdu, Coşkun'un hakemliği kendi dilekçesiyle bıraktığını ifade etti.

GÖZLEMCİ RAPORLARINA MÜDAHALE İDDİALARI

Birden fazla tanık, olumlu gözlemci raporlarının MHK müdahalesiyle olumsuza çevrildiğini veya hakem notlarının düşürüldüğünü söyledi.

Gündoğdu ise REPU değerlendirmesi ile gözlemci raporu arasında farklılık olması durumunda MHK'nın gözlemciye raporunu yeniden değerlendirmesini önerdiğini kabul etti.

Gözlemcinin raporu değiştirip değiştirmemekte serbest olduğunu savunan Gündoğdu, söz konusu uygulamanın usul içi bir denetim olduğunu söyledi.

Böylece raporlama sürecine MHK müdahalesinin bulunduğu tamamen reddedilmezken, müdahalenin niteliği konusunda farklı anlatımlar ortaya çıktı.

LİYAKAT VE AYRICALIK İDDİALARI

Tanıklar, bazı hakemlerin sınav, yabancı dil, koşu testi ve gözlemci notu gibi objektif kriterlere rağmen terfi ettirildiğini, bazı başarılı isimlerin ise klasmanlarının düşürüldüğünü ileri sürdü.

Gündoğdu ise terfi ve tenzil kararlarının MHK talimatları, sınavlar ve kurul kararları çerçevesinde verildiğini söyledi.

Kendisine "yakın" hakemlere ayrıcalık tanıdığı yönündeki iddiaları da reddetti.

SINAV SORULARININ ÖNCEDEN VERİLDİĞİ İDDİASI

Eren Acar, Burak Taşkınsoy ve diğer bazı tanıkların ifadelerinde, sınav sorularının bazı hakemlere önceden ulaştırıldığı ileri sürüldü.

Aynı anlatımlarda sınav kâğıtlarına müdahale edildiği ve sisteme farklı puanlar girildiği yönünde iddialar da yer aldı.

Gündoğdu, bu olaylara bizzat şahit olmadığını söyledi.

Sınav süreçlerinin eğitim birimi tarafından yürütüldüğünü belirten Gündoğdu, kendisinin söz konusu işlemlerle ilgili doğrudan bilgisinin bulunmadığını savundu.

FERDİ KARADORUK'A AİT OLDUĞU BELİRTİLEN MESAJLAR SORULDU

Gündoğdu'ya, Ferdi Karadoruk'a ait olduğu belirtilen WhatsApp yazışmaları da gösterildi.

Söz konusu ekran görüntülerinde sınava girecek hakemlere "Bu sorulara çalışın", "Hepsi serbest vuruş olacak" ve "3 tane kartlardan olacak" şeklinde mesajlar gönderildiği görüldü.

Gündoğdu, TFFHGD'nin hakem sınavlarında yetkili olmadığını söyledi.

Söz konusu yazışmalarla ilgili bilgisinin bulunmadığını belirten Gündoğdu, Ferdi Karadoruk ile Ahmet Şahin arasındaki başka yazışmalar için de "Bilgim yok" cevabını verdi.

ALİ TUNA'NIN SINAV EVRAKI GÜNDEME GELDİ

Dosyada Ali Tuna'ya gönderilen 2017 tarihli başarısız sınav evrakı da yer aldı.

Söz konusu evraktaki yazıların Ali Tuna'ya ait olmadığı yönündeki bir bilirkişi değerlendirmesi Gündoğdu'ya soruldu.

Gündoğdu, evrak üzerinde sahtecilik yapılmadığını savundu.

Ali Tuna'nın kendisine husumet beslediğini de söyledi.

DERNEK VE YEREL KURUL SEÇİMLERİ SONRASI GÖREV VERİLMEDİĞİ İDDİALARI

Murat Zirek başta olmak üzere bazı isimler, dernek seçimlerinde belirli adayları destekledikten veya yönetimle ters düştükten sonra maç alamadıklarını söyledi.

Bazı isimler üyeliklerinin sonlandırıldığını, bazıları ise yerel kurullar tarafından dışlandıklarını ileri sürdü.