MHK Başkanı Anthony Taylor, Galatasaray'ın Samsunspor karşısında Lucas Torreira ile bulduğu ilk gole ilişkin hakem kararını yanlış buldu. Taylor, "Golün iptal edilmesi gerekirdi" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Taylor'ın 20-23 Kasım tarihlerinde oynanan Süper Lig ve 1. Lig maçlarından seçilen pozisyonlara ilişkin analizini paylaştı.

KALECİNİN GÖRÜŞ AÇISINI KAPATTI

Taylor, Torreira'nın şutu sırasında Galatasaray'ın 42 numaralı oyuncusunun ofsayt pozisyonunda bulunduğunu belirtti. Değerlendirilmesi gereken noktanın, bu oyuncunun kalecinin görüş açısını açıkça kapatarak topa müdahalesini engelleyip engellemediği olduğunu vurguladı.

Görüntülerde kalecinin ilk şut anında topu göremediğinin açıkça görüldüğünü ifade eden Taylor, Galatasaraylı oyuncunun rakibine müdahale ederek ofsayt ihlalinde bulunduğu değerlendirmesini yaptı. Beklenen kararın ofsayt ve golün iptali olduğunu belirten Taylor, VAR'ın da hakemi saha kenarında incelemeye davet etmesi gerektiğini kaydetti.

VLAHOVIC'İN GOLÜNDEKİ İPTAL KARARINI DOĞRU BULDU

Taylor, Konyaspor-Beşiktaş maçında Dusan Vlahovic'in ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılan golünü de değerlendirdi. Süper Lig'de Hawk-Eye'ın Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi'nin (SAOT) kullanıldığını hatırlatan Taylor, ofsayt tespitinde ellerin ve kolların dikkate alınmadığını, kolun üst sınırının koltuk altı bölgesinin alt hizası olarak kabul edildiğini anlattı.

Pozisyonda Konyaspor'un 3 numaralı oyuncusunun sağ kolunun değerlendirmeye alınmadığını belirten Taylor, 5 numaralı oyuncunun sağ dizinin diğer oyuncunun koltuk altı hizasından daha ileride olması nedeniyle esas alındığını açıkladı. Elde edilen verilerin Beşiktaş'ın 28 numaralı oyuncusunun sağ dizinin ofsaytta olduğunu gösterdiğini, oyuncunun topa dokunup gol atarak oyuna müdahale ettiğini belirtti. Taylor, hakemin ofsayt kararını doğru buldu.

Sistemin işleyişine ilişkin ayrıntılı açıklamanın 21 Ağustos 2026'da kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlatan Taylor, yüksek kare hızlı takip kameralarının her oyuncunun iskelet yapısındaki 29 farklı noktayı tespit ettiğini ve saniyede yüz binlerce veri noktasını işlediğini aktardı. Sistemin hakemlere anlık sesli uyarı vermesinin de kararın hızlı alınmasını sağladığını ifade etti.