Türk futbolunda "Hakemler Dosyası" soruşturmasının ardından Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) geçici dönem için yeni bir isim öne çıktı.

TFF kaynaklarına dayandırılan iddiaya göre, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibinin görevine devam etmeyeceği öngörülüyor. Bu doğrultuda, MHK'nin başına geçici olarak İngiliz hakem Anthony Taylor'ın getirilmesi planlanıyor.

İddiaya göre Taylor, MHK Elit Hakem Direktörü olarak görev yapacak. Taylor'a, işlerini yürütmesi için 3 kişilik bir heyet eşlik edecek.

GÖZALTI SÜRECİ

Türk futbolunda gündem yaratan "Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK'nin eski ve mevcut üyelerinden oluşan 7 kişi gözaltına alınmıştı.