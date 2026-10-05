Futbolda yaşanan son gelişmelerin ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF'ye istifasını sunmuştu. Bu gelişmenin ardından TFF, yeni MHK başkanını belirlemek için harekete geçti.

Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçlara hakem atamaları öncesinde, başkanlık koltuğu için en güçlü aday olarak Prof. Dr. Sürhat Müniroğlu'nun ismi öne çıktı.

20 YIL HAKEMLİK YAPTI

Eski FIFA yardımcı hakemi ve akademisyen Prof. Dr. Sürhat Müniroğlu, 1983-2003 yılları arasında 20 yıl boyunca hakemlik yaptı. Bu süreçte 8 yıl FIFA yardımcı hakemi olarak görev aldı.

Müniroğlu, Türk futbolunda uzun yıllar idari görevlerde de bulundu. 2005 yılında MHK yedek üyeliği ve ulusal eğitimcilik görevini üstlendi. 2007-2008 ve 2022-2023 sezonlarında MHK Asıl Üyesi olarak görev yaptı.

Ayrıca 2009-2011 yılları arasında TFF Hakem İşleri Müdürlüğü görevini yürüttü, 2017-2019 döneminde ise Ankara İl Hakem Kurulu Başkanlığı yaptı.

PLASEDE KAMİL ABİTOĞLU

MHK Başkanlığı için kulislerde Sürhat Müniroğlu'nun ismi ilk sırada yer alırken, plase olarak Mustafa Kamil Abitoğlu'nun da gündemde olduğu konuşuluyor. Yeni başkanın ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.