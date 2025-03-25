Merkez Hakem Kurulu, İrlanda Cumhuriyeti-Bulgaristan maçında sakatlanan Halil Umut Meler hakkında açıklama yayınladı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, 23 Mart Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında sakatlık yaşamıştır.
Karşılaşmanın 37. dakikasında sol baldırında ani bir ağrı ve batma hissi yaşayan Meler, yürümekte zorlanınca maça devam edememiş ve görevini 2025 yılında FIFA hakem kadrosuna katılan dördüncü hakem Mehmet Türkmen'e devretmiştir. Mehmet Türkmen ise maçı başarılı bir şekilde tamamlamıştır.
Halil Umut Meler'in tedavisine, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sağlık sponsoru Medicana Hastanesi'nde bugün yapılacak tetkiklerin ardından başlanacaktır"