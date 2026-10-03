İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarına ilişkin "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan ve daha sonra serbest bırakılan MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin MHK üyeliğinden istifa etti.

Şahin'e, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.