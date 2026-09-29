İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen “Hakemler dosyası” soruşturmasında, aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “eziyet” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarının bulunduğu, soruşturmanın MASAK ve HTS kayıtları, ifadeler, açık kaynak taramaları ve bilirkişi raporları doğrultusunda yürütüldüğü bildirildi.

"BİZİ KİM ALABİLİR!"

Gözaltına alınan 7 isim arasında TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk da yer alıyor. Karadoruk'un, gözaltına alınmadan bir gece önce sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşıp, "Bizi kim alabilir" notu düştüğü ortaya çıktı.

"HER ZAMAN B PLANIM VARDIR ABİ"

Soruşturma dosyasına giren 21 Aralık 2024 tarihli yazışmalarda, hakem adaylarının sınavları ve klasman listeleriyle ilgili mesajlar yer aldı. İddiaya göre Ferdi Karadoruk, yazılı sınavın içeriğini sorarken, videoları hallettiğini ve hazırlanan iki listeye itiraz edilmeyeceğini belirtti. Karadoruk'un 22 Aralık'taki mesajlarında ise “Her zaman B planım vardır abi ;)” ve “Hepsi 100 alacak” ifadelerini kullandığı görüldü.

SINAV SORULARI

Dosyada, hakem Göktuğ Hazar Erel'in 15 ve 19 Mayıs 2025 tarihlerinde Karadoruk'a sınav sorularını hatırlattığı mesajlar da yer aldı. Karadoruk'un ilk mesajda soruları Emre isimli kişiden istediğini, ikinci mesajda ise soruları üçüncü kez talep ettiğini belirttiği aktarıldı. Karadoruk hakkında 2024 yılında da sınav sorularının önceden paylaşıldığı yönünde iddialar gündeme gelmişti.

FİZİKSEL TESTLERLE İLGİLİ USULSÜZLÜK İDDİASI

Dosyada ayrıca fiziksel yeterlilik testlerine ilişkin iddialar da bulunuyor. Karadoruk'un bir İHK yetkilisine gönderdiği mesajlarda, koşamadığı halde bir hakemin “koştu” gösterilerek listeye alındığını ve kurul içinden bilgi sızdırıldığını öne sürdüğü görüldü. Karadoruk ayrıca kurul içindeki kişilerin temizlenmesi gerektiğini savundu.

"HALKIN KELLE İSTİYOR"

Soruşturma dosyasına yansıyan başka bir mesajında Karadoruk'un, sosyal medyada yayılan haberlerin ardından kurul yönetimine yönelik “Halkın kelle istiyor” ifadelerini kullandığı, dava arkadaşlarına ihanet eden kişilerin temizlenmesi gerektiğini söylediği aktarıldı. Karadoruk'un ayrıca İHK üyesi Mehmet Çaylak hakkında “Kesinlikle gözlemci atamayın, gerekirse mobbing yapalım, istifa etsin” şeklinde mesaj gönderdiği öne sürüldü.