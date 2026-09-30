İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk’a ait olduğu belirtilen WhatsApp hesabıyla ilgili çok ciddi bir tespit yer aldı.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, Rapora göre, Karadoruk’un kullandığı GSM hattıyla doğrulanan WhatsApp hesabından çocukların kullanıldığı müstehcen bir görüntü yüklendiği NCMEC raporuyla dosyaya girdi.

HESABIN HACKLENDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Karadoruk ise hesabının üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğini savundu. Ancak bilirkişi raporunda, hesabın hacklendiği iddiasını destekleyen herhangi bir veriye rastlanmadığı belirtildi.

Raporda ayrıca hesabın olay tarihinde Karadoruk tarafından kullanılan GSM hattıyla doğrulandığı kaydedildi. Karadoruk’un WhatsApp’a yaptığı başvurunun hesabın erişime kapatılmasıyla ilgili olduğu, hacklenmeye ilişkin bir bildirim içermediği belirtildi. 9 sayfalık bilirkişi raporunun 22 Eylül 2026’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulduğu aktarıldı.