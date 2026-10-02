İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, eski hakem Süleyman Abay'ın "tanık" sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren eski hakem Süleyman Abay, 2024-2025 sezonunun başında açıklanan hakem ve gözlemci listesinde yer aldığını belirtti.

Abay şu ifadeleri kullandı:

“1994 yılında ben hakemliğe başladım. 25 yıl askerlik görevim haricinde aralıksız olarak Türkiye futbol liglerinin çeşitli kademelerinde görev aldım. 11 yıl kadar Süper Lig hakemliği yaptım. Yaş haddinden dolayı 46 yaşımdayken hakemliği bıraktım. Herhangi bir görev sonlandırılması olmadı. Hakemliği bıraktıktan sonra 5 yıl hakem gözlemciliği yaptım. 6 ay MHK üyeliği yaptım. TFF seçimleri olduğu için MHK üyeliğimin görev süresi bitti. Şu an TFF ve MHK ile herhangi bir bağım bulunmamaktadır. Görev sürem içerisinde Türkiye Süper Liginde ve uluslararası üst klasman maçlarda yüzlerce kez görev aldım. Yaklaşık 50 maç kadar da gözlemcilik yaptım. Bugüne kadar şahsımla alakalı olarak hiçbir disiplin cezası yoktur.

'SAVCILIK TAKİPSİZLİK VERDİ'

Ben hakem olarak görev yaptığım dönem içerisinde, 2015 yılında yönettiğim Trabzon-Konya maçı sonrasında, dönemin Trabzonspor başkanı olan ve şu an TFF başkanı olan İbrahim HACIOSMANOĞLU o dönem görev yapan hakemlere yönelik (yaklaşık 20 hakem ve gözlemciden oluşan) 2016 yılında “FETÖ Terör Örgütüne Üye Olmak, Tehdit, Şantaj ve topluma infial yaratacak eylem ve davranışlarda bulunmak” suçlamasında bulundu, hakkımızda suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılıp daha sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen soruşturma neticesinde, yapılan araştırmalar neticesinde herhangi bir tespit yapılamadığı belirtilmiş ve savcılık tarafından bu konuyla alakalı takipsizlik kararı verilmiştir. Bunun üzerine aktif olarak görevimize devam ettik.

'YAŞ HADDİDEN DOLAY HAKEMLİĞİ BIRAKTIM'

8 Mart 2022 tarihinde bir sabah, ligler devam ederken dönemin MHK başkanı olan Ferhat GÜNDOĞDU hakem ve gözlemci listesi açıkladı. Bu sırada lig devam ediyordu. Bu yapılan işlem ilk kez gerçekleştirilen bir durumdur. Ligler devam ederken hakem ve gözlemci listesinin değiştirilmesi talimatlara ve usullere aykırıdır. Bu açıklanan listeyi basından öğrendim. Ben ve benimle birlikte görev yapan diğer hakem ve gözlemciler liste dışında kaldık ve bunun üzerine TFF Tahkim Kuruluna başvuru yaptık. 26.03.2022 tarihinde duruşmalı olarak yapılan Tahkim Kurulu sonrası verilen karar ile haklı olduğumuz tespit edilerek görevimize iade edildik. Bunun üzerine MHK başkanı olan Ferhat GÜNDOĞDU yaklaşık 1-2 hafta sonra görevinden istifa ederek ayrıldı. Bunun üzerine gelen yeni MHK başkanı ile hakemliğime devam ettim. Yaş haddinden dolayı hakemliği bıraktıktan sonra hakem gözlemciliği ve sonrasında MHK üyeliği yaptım.

'AİHM'DEKİ DOSYAM DEVAM EDİYOR'

2024-2025 sezonu başında 27.07.2024 tarihinde açıklanan hakem ve gözlemci listesinde ismim bulunmaktaydı. Bu liste açıklandıktan sonra seminere katıldım. Semineri başarılı bir şekilde tamamladım. Ligler başladı. Daha sonrasında yine teamüllere aykırı bir şekilde 28.08.2024 tarihinde ikinci bir yeni liste yayınlandı. Bu listede ismim yoktu. Görevim sonlandırılmıştı. Bunun üzerine Tahkim Kuruluna başvuruda bulundum. Tahkim Kurulu, 4 ret 3 onay ile oy çokluğu ile başvurumu reddetti. Bu kararı ifademin ekinde dosyaya eklenmek üzere sunuyorum. Şu an bu dosyam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde bulunuyor. Halen dava devam etmektedir.

Bu listede bulunan hakem ve gözlemcilerinin ortak özelliği, 2015 yılında TFF başkanı olan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Trabzonspor başkanlığı döneminde Trabzon maçlarında görev alan hakem ve gözlemcilerin olmasıdır.

'LİSTENİN ARKA PLANINDA AHMET ŞAHİN VARDIR'

8 Mart 2022 döneminde açıklanan listenin arka planında, o dönem MHK üyesi olan ve şu an yeniden Ferhat GÜNDOĞDU ekibinde yer alan ancak geçen sezon ortasında istifa edip ayrılan Ahmet ŞAHİN vardır. Kendisi hem 2022 yılında yapılan listede hem de bu dönem yapılan listede ismimizin olmamasının sebeplerindendir. Ahmet ŞAHİN inşaat işi yapmaktadır. Kendisi AS İnşaat isimli firmanın sahibidir. Futbol camiasında son dönemde dile getirilen “YAPI” kelimesinin karşılığı olarak Ahmet ŞAHİN’in (seyahat programları, kimlerle nerelere gittiği vb.) incelenmesi neticesinde ortaya çıkacak ilişkiler bu düzeni ortaya koyacaktır.

'FERHAT GÜNDOĞDU İLE HUSUMETİM OLMADI'

Ferhat GÜNDOĞDU ile herhangi bir şahsi husumetimiz olmadı. Kendisinin de benimle olmadığını düşünüyorum. Ancak insanların yönlendirmesi ile bu şekilde talimat alarak hareket ettiğini düşünüyorum. Söylediğim üzere bu işlerin arka planında Ahmet ŞAHİN’in de olduğunu düşünüyorum. Konu ile ilgili bilgim bundan ibarettir, başka bir diyeceğim yoktur, dedi”