Merkez Hakem Kurulu'nda yaşananlar futbol gündemini derinden etkilemeye devam ediyor... Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklanmasının ardından geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti. Dün de Türkiye Futbol Federasyonu, Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın istifa ettiğini duyurmuştu.

Peş peşe gelen bu haberlerin ardından flaş bir istifa haberi daha ortaya atıldı... Tahir Kum'un haberine göre VAR atamalarından sorumlu müdür yardımcısı Yaşar Kemal Uğurlu, istifa etti.

Söz konusu konuyla ilgili TFF'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.