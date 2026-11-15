MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP; Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk Asrı" formülünü ortaya koymuştu.

Bu çıkışın ardından MHP kaynakları, partinin "Yağmur Stratejisi" adını verdiği planın detaylarını anlattı.

tv100'de yer alan haberde; plan kapsamında yasama, yürütme ve yargının güçlendirilmesi vurgulanırken güçlü devlet yapısının oluşturulması hedefi öne çıktı.

MHP kaynakları, stratejinin iktidar ve muhalefet kavramlarından ziyade devletin temel kurumlarının güçlendirilmesine odaklandığını belirtti.

MHP kaynaklarının anlattığı stratejide yürütme, yasama ve yargı ‘Üç Y’ başlığıyla ele alınıyor.

STRATEJİNİN ÜÇ AYAĞI

Stratejide “yağmur” metaforu millet iradesiyle ilişkilendiriliyor. Kaynakların aktarımına göre sandıktan çıkan iradenin Ankara’ya gidip yeniden millete dönmesi, kurumların işleyişine bağlı olarak “bereket” ya da “sel” sonucunu doğurabiliyor.

Bu çerçevede “Üç Y” olarak adlandırılan başlıklar yürütme, yasama ve yargıdan oluşuyor. Yürütme “suyun gücü”, yasama “taşkını tutan seki”, yargı ise “suyun aktığı yatak” benzetmesiyle anlatıldı. MHP kaynakları, Meclis’in dengeleyici rolüne ve “milli ve bağımsız yargı” vurgusuna dikkat çekti.

Strateji, yasama, yürütme ve yargı dengesine vurgu yapan ‘Üç Y’ çerçevesiyle anlatılıyor. Kaynaklar, “Üçü yerini bulursa Türkiye bereket görür. Bulmazsa yağmur sel olur” ifadeleriyle kurumlar arası dengenin stratejinin temel unsuru olduğunu savundu. Bu anlatımda MHP’nin rolü de “set değil, seki” benzetmesiyle tarif edildi.

MHP Genel Merkezi, stratejiye ilişkin açıklamaların odağındaki parti kurumu olarak öne çıkıyor.

MHP kaynakları, stratejinin “rastgele” değil “akılla, sabırla ve ölçüyle” yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Açıklamalarda, “Yağmur, Anadolu’da rahmetin adıdır” denilerek yaklaşımın siyasi ve kurumsal denge mesajıyla birlikte sembolik bir dille sunulduğu görüldü.