Terör örgütü PKK'nın fesih kararı siyasette yankı bulmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik şu ifadelerle eleştiride bulundu:

"Ben kimsenin düğmeye basmasıyla 180 derece yön değiştirecek bir siyasetçi değilim. Onu yapmak yerine siyaseti bırakırım, onu yapmak yerine her şeyden vazgeçerim ama doğru bildiğimden vazgeçmem. Biz kumanda edilen, bir düğmeye basmakla 180 derece dönen siyasetçilerden değiliz. Bugün Devlet Bahçeli öyle bir siyasetçidir."

MHP'Lİ BAŞKANDAN TEHDİT GİBİ YANIT

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, sosyal medyadan yayınlanan yanıtta CHP lideri Özgür Özel'e, "Haddini aşanlara hat bildirmek bizim için sadece zaman meselesidir. Siyaset kisvesi altında terbiyesizlik yapanlar sarf ettikleri cümlelerin acı bedelleri ile mutlaka karşılaşacaklardır" diye seslendi.

"Ö. Özel , istese de istemese de Türk Devlet aklının 21. yüzyıldaki adı: Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendi'dir.

Türk siyasetinde kırk yılı aşan bir irade, bir çizgi ve bir duruş varsa; o da oy kaygısıyla değil, millet sevdasıyla yürüyen Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli Beyefendi’nin duruşudur.

Özgür Özel'in bugün bir televizyon kanalında sarf ettiği hezeyanların ne siyasi bir karşılığı vardır ne de milletin vicdanında bir yere sahiptir. Özgür bey Joystickle yön tayin edilen siyasetçileri arıyorsa, önce kendi geçmişine ve partisinin yıllardır savrulduğu kulvarlara bakmalıdır.

Sn. Devlet Bahçeli Beyefendi'nin, dün söylediği ile bugün söylediği aynıdır. Bugün terör örgütünün silah bırakmasından bile rahatsızlık duyan bir zihniyetin, devlet aklını temsil eden bilge bir lidere dil uzatması; sadece çaresizliğinin değil, aynı zamanda tükenmişliğinin de ilanıdır."

"HADDİNİ BİLDİRMEK ZAMAN MESELESİ"

MHP Ankara İl Başkanı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bilge Liderimizin çağrısıyla şekillenen Cumhur İttifakı, Türkiye’yi terörden arındırma kararlılığının kendisidir. Bu duruşu hedef alan her söz, her eylem, Türk milletinin birliğini hedef almak demektir. Özgür Özel bilmelidir ki; o dil uzattığı kişi, bu milletin çelikten iradesidir.

Özgür beye gelince, iradesi ipotekli, makamı emanet olan bu zat, belli ki onu koltukta tutan güç odaklarından yeni bir talimat almıştır ama ne kadar çırpınırsa çırpınsın varacağı yer sadece tarihin çöplüğü olacaktır.

Bilge Liderimize dil uzatma gafletinde bulunan bu emanetçiye aklını başına almasını tavsiye ediyorum. Bilinmesini isterim ki haddini aşanlara hat bildirmek bizim için sadece zaman meselesidir. Siyaset kisvesi altında terbiyesizlik yapanlar sarf ettikleri cümlelerin acı bedelleri ile mutlaka karşılaşacaklardır."