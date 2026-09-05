Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Kongresi öncesinde, mevcut İl Başkanı Sadullah Güneş hakkında ortaya atılan iddialar parti kulislerini hareketlendirdi.

OTEL VE CASİNO KOMPLEKSİNDE

Kongreye saatler kala kamuoyuna yansıyan fotoğraflarda, Güneş olduğu iddia edilen kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentindeki bir otel ve casino kompleksinde bulunduğu görülüyor.

CASİNO SALONUNDAN GÖRÜNTÜLER

Güneş’e ait olduğu öne sürülen fotoğraflar arasında casino oyun makinelerinin bulunduğu salonda çekildiği belirtilen görüntülerin yanı sıra restoran içerisinde çekilmiş kareler de yer alıyor.

Görüntülerde ayrıca üyelik kartlarının da yer aldığı görülüyor.

YÜKSEK MİKTARDA HARCAMA İDDİASI

Fotoğrafların ardından Güneş’in tesisin VIP müşterisi olduğu ve yüksek miktarlarda harcama yaptığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Ancak söz konusu iddiaları doğrulayacak şekilde herhangi bir harcama tutarı ya da VIP müşteri statüsünü gösteren bağımsız bir belge kamuoyuna yansımadı.