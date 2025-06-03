Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde geleneksel siyasi parti bayramlaşmalarının takvimi belli oldu.

CHP kurumsal olarak bayramlaşma ziyareti yapmayacağını açıklarken AKP ve MHP'nin de bayram ziyaretleri belli oldu.

MHP BBP İLE BAYRAMLAŞMAYACAK

Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü, MYK Üyesi Turan Şahin ve MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan heyet kabul edecek.

Partilerle bayramlaşma heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal yer alacak.

MHP'de ilk bayramlaşma saat 09.00'da DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP'yi, 09.25'de DEM Parti heyeti, 09.50'de AKP heyeti ziyaret edecek.

Bayramlaşma programı, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile devam edecek.

MHP heyetinin aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacağı bildirildi.

MHP'nin Büyük Birlik Partisi (BBP), HÜDA PAR ve İYİ Parti ile bayramlaşmayacak olması dikkat çekti.

AKP YRP İLE BAYRAMLAŞMAYACAK

Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, AKP Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un başkanlığındaki Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Rukiye Toy, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan'dan oluşan heyet kabul edecek.

AK Parti ise siyasi partileri, 2 ayrı heyetle ziyaret edecek.

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Tuba Özdemir ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Özge Çelik'ten oluşan heyet, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti ve DEM Partiye ziyarette bulunacak.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Muhammed Abdulkadir Kadirioğlu'ndan oluşan heyet ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi ve DYP'yi ziyaret edecek.

Hem AKP'nin hem MHP'nin programında Yeniden Refah Partisi (YRP) yer almıyor. Ramazan Bayramı'nda da AKP ve MHP YRP'yi ziyaret etmemişti.