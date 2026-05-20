MHP'de ihraçlara bir yenisi daha eklendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Araban ilçe Belediye Başkanı'nın partiden ihraç edildiğini duyurdu. Durmaz, şu ifadeleri kullandı; "PARTİ İLKE VE POLİTİKALARIMIZA AYKIRI TAVIR VE DAVRANIŞLAR" "Gaziantep/Araban ilçe Belediye başkanımız Mehmet Özdemir; parti ilke ve politikalarımıza aykırı tavır ve davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür.. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım…" MHP'de en son Isparta İl Teşkilatı ile 13 ilçe teşkilat organları feshedilmişti. Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Başkanlığı görevine ise Osman Gülay atanmıştı.

