İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına dair Cumhur İttifakı'ndaki çatlak gittikçe büyüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı İmamoğlu açıklamasının ardından bu kez de partinin etkili isimleri üstü kapalı mesajlar verdi.

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye övgüler dizdi. “Yolun yolumuzdur Devlet Bahçeli” başlıklı yazıda Hakan, Bahçeli’nin İmamoğlu davasındaki tavrı için, “İmamoğlu davasının bir an önce bitirilmesi çağrısında bulundu” ifadelerini kullandı.

MHP'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bu ifadelerin de yer aldığı yazıyı, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ülvi Yönter, çarpıcı bir mesajla paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yönter, “Sayın Ahmet Hakan’a ağyarını mani efradını cami köşe yazısından dolayı teşekkür ederiz…” ifadelerini kullandı.

Partinin bir diğer önemli ismi olan Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da Yönter’in mesajını RT yaparak takipçileriyle paylaştı.

AHMET HAKAN NE DEDİ?

MHP’li kurmayların, “Ne bir eksik ne bir fazla; aynıları içeride, farklıları dışarıda bırakan” anlamında kullanılan “Ağyarını mani efradını cami” ifadesiyle paylaştığı Ahmet Hakan’ın yazısındaki ilgili bölüm ise şöyle:

“Devlet Bahçeli’nin şu son süreçte yapıp ettiklerine bir bakalım:

- Çok büyük risk alıp 'Terörsüz Türkiye' hedefinin başlatıcısı oldu.

- 'Barışa giden süreç zarar görmesin' diye olağanüstü titizlendi.

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- DEM’i özgürleşmeye teşvik eden isim haline geldi.

- Kendisine bir adım atana o bin adım atmaya başladı.

- İmamoğlu davasının bir an önce bitirilmesi çağrısında bulundu.

- CHP’ye kayyum tartışmasının boş beleş bir tartışma olduğunu söyledi.

- Bulanık suda balık avlamaya kalkan soytarılara 'şeytan' dedi.

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En son baktım:

Annesini kaybeden Tarkan’ı arayıp başsağlığı dilemiş.

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Devlet Bahçeli, artık benim için...

- Barış savaşçısıdır.

- 'Terörsüz Türkiye' emelinin yılmaz bekçisidir.

- Boş tartışma, lüzumsuz tantana durdurucusudur.

- Ayrışma ve kutuplaşma karşıtı fiillerin odağıdır."

BAHÇELİ'NİN İMAMOĞLU İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 14 Nisan’da yaptığı açıklamada İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu soruşturmasına değinmişti.

İmamoğlu davasının bir an önce görüşülüp karara bağlanması gerektiğini ifade eden Bahçeli, “Tanık ifadeleri, sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı, şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beraatı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir” demişti.

İMAMOĞLU YANIT VERMİŞTİ

Bahçeli'nin açıklamasına yanıt veren İmamoğlu, ise “Adalet sistemimizin yoğun bir biçimde tartışıldığı ve yargıya olan güvensizliğin had safhaya ulaştığı bugünlerde, MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli’nin çalışma arkadaşlarımla birlikte maruz kaldığımız yargı süreci ile ilgili tespitlerini ve çağrısını oldukça önemli buluyorum” ifadelerini kullanmıştı.