'BİRİ KÜRT BİRİ ALEVİ OLSUN'

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Bahçeli, birkaç ay önce MHP'li milletvekilleriyle gerçekleşen bir toplantıda, "Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun" diye konuştu.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Bahçeli'nin MHP'li vekillerle yaptığı toplantıda söylediği iddia edilen sözlere tepki gösterdi.

'HERKESE AĞIR GELECEK'

Dervişoğlu, resmi sosyal medya hesabından Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanı’nın iki yardımcısı olsun, biri Kürt, diğeri Alevi olsun" sözlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Dervişoğlu "Böyle bir temenniye inanmak bile istemiyor, tekzip edilmesini bekliyorum. "Aksi halde" diye başlayan bir cümle kurmak herkese ağır gelecektir" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerle ilgili MHP'den henüz bir tekzip gelmedi.

MHP YALANLAMADI

Eski AKP'li milletvekili Şamil Tayyar tartışma yaratan sözleri şu ifadelerle değerlendirdi:

"Gazeteci İsmail Saymaz yazdı, MHP yalanlamadı. MHP lideri Bahçeli: ‘Cumhurbaşkanının bir yardımcısı Kürt, bir yardımcısı Alevi olsun.’ Bu ifade, Türkiye’nin birleşme yerlerini kanatacak çok mahsurlu ve tehlikeli bir öneridir. Cumhurbaşkanının Hristiyan, Başbakanın Sünni, Meclis Başkanının Şii, vekillerin cemaatlere bölündüğü Lübnan’ı hatırlatan bu model, Türkiye’yi ayrıştırır, parçalara böler ve istikrarsızlaştırır. İnanç ve etnisite üzerinden yapılacak görev dağılımı, aynı zamanda demokratik bir tutum da değildir.

Türklere de Kürtlere de Alevilere de haksızlıktır. Bu ülke hepimizin. Liyakatla, gayretle, performansla, çoğulcu demokratik anlayışla herkes her yerde olabilir. Aslolan, bu mekanizmayı kurmak. Bir Kürt veya Alevi, bırakın yardımcılığı Cumhurbaşkanı da olabilir.

Kılıçdaroğlu kazansaydı, Alevi Cumhurbaşkanı olacaktı. Ama o makama Alevi olduğu için değil toplumsal mutabakatla sandıktan çıktığı için oturacaktı. İnönü veya Özal gibi (farklı görüşler de var) Kürt kökenli Cumhurbaşkanları da oldu. Hatta Orgeneralliğe kadar yükselmiş, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrası Cumhurbaşkanı olmuş Cemal Gürsel de Erzurum Hınıslı Kürt Alevidir. Ama kimse onları kökenleri üzerinden okumadı. Mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Zaza’dır. Ama onu o makama taşıyan etnik kökeni değil birikimidir, tecrübesidir.

100 yıl önce parçaları birleştirerek oluşturulan yeni ve güçlü toplumsal dokuyu yeniden ayrıştırmaya çalışmak, bu ülkeye büyük haksızlık olur. Eksikliklerimizi gidermeye çalışalım ama yıkmadan, kırmadan, dökmeden."