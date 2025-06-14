İsrail, geçtiğimiz gün gece yarısı gerçekleştirdiği saldırıda İran'ın üst düzey komutanlarını ve bilim insanları öldürmüş, ülkenin kritik askeri bölgelerini hedef almıştı.

İki ülke arasındaki gerilim devam ederken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir mesaj geldi.

Yıldız, X hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 2 Ekim 2024 tarihinde yaptığı açıklamayı hatırlattı.

'Muhteşem tarihi konuşmayı mutlaka bir kez daha baştan sona okuyunuz. Lideri izleyin, dinleyin. Terörsüz Türkiye hedefi karşısında gevezelik edenler siz biraz susun' diyen Yıldız, Bahçeli'nin Meclis'te yaptığı konuşmadan şu kesiti paylaştı:

'TBMM’de her meselenin ele alınıp milli ve müşterek akılla çözümü mümkün ve hatta mecburidir. Türk milleti bölücü terörle yaşamaya mecbur değildir. Kökünü kurutmayacağımız bir sorun yoktur.'

Yıldız, mesajının devamında ise Bahçeli'nin dün(13 Haziran 2025) yaptığı açıklamayı paylaştı:

“Periyodik olarak Filistin, Yemen, Suriye, Irak, Lübnan ve İran’a dünyanın gözü önünde saldıran; ikide bir Türkiye’nin ayağına dolaşan bu alçak cehalet ve cinayet suç makinesine karşı askeri, ekonomik ve stratejik önleyici tedbirler alınmazsa dünya her ihtimale açık hale gelecektir.”