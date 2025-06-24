ORC Araştırma, Mayıs ve Haziran aylarında büyükşehirlerde yaptığı genel seçim anketlerinin partilere göre dağılımını kamuoyu ile paylaştı.
Araştırmada, AKP ve MHP'nin 30 büyükşehrin tamamında barajı geçtiği görülürken MHP'nin sonuçları dikkat çekti.
ARALARINDA İSTANBUL VE İZMİR DE VAR
Aralarında İstanbul, İzmir ve Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Eskişehir gibi yoğun nüfuslu kentlerin bulunduğu 11 şehirde MHP baraj altında kaldı.
İşte MHP'nin baraj altında kaldığı şehirler:
"Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Van"