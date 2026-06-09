Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) teşkilatlarda yeniden yapılanma süreci sürüyor.
MHP'de bugün Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi. Kararı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın açıkladı.
Yalçın, söz konusu kararın parti tüzüğünün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde alındığını belirtti.
Feshedilen teşkilatların yerine yapılan görevlendirmelerde Kırıkkale İl Başkanlığı'na Mekki Varol, Zonguldak İl Başkanlığı'na Orhan Korkmaz, Kocaeli İl Başkanlığı'na ise Enes Emengen atandı.