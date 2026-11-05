Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çeken Kalaycı, maaşlar arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi için kademeli intibak düzenlemesi yapılması gerektiğini belirtti.

Kalaycı, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün emeklilerin birçoğu aldıkları aylıkla ay sonunu getirememekte, geçim sıkıntısı çekmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak emekli aylıklarını artıracak, prim ödeme gün sayısını ve ödenen prim tutarını esas almak suretiyle emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri giderecek düzenlemenin öncelikle yapılması görüşündeyiz. Prim-maaş dengesi gözetilerek mevcut emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri giderecek intibak düzenlemesinin kademeli bir şekilde yapılmasını, ayrıca emekli aylığı bağlanmasında güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranlarının gözden geçirilmesini gerekli görüyoruz."

2027 ASGARİ ÜCRETİ İÇİN AÇLIK SINIRI ÖNERİSİ

2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine ilişkin beklentilerini de paylaşan Kalaycı, çalışanların geçim koşullarının dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılmasını öneren Kalaycı, büyükşehirlerde çalışanlara kira ve ulaşım desteği sağlanması gerektiğini dile getirdi.

MHP'li Kalaycı, önerisini şu sözlerle açıkladı:

"2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinde çalışanların geçim şartları dikkate alınarak net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması, çalışanlara büyükşehirlerde kira ve ulaşım desteği verilmesi görüşündeyiz"

BAĞ-KUR'LULAR İÇİN 7 BİN 200 GÜN TALEBİ

Kalaycı, küçük esnaf ve çiftçilerin sosyal güvenlik sistemindeki prim yükünün hafifletilmesi gerektiğini de dile getirdi. Bağ-Kur kapsamında emeklilik için aranan 9 bin prim gün sayısının 7 bin 200'e düşürülmesi çağrısında bulunan Kalaycı, bu kesimin prim yükümlülüklerinin azaltılmasını istedi.

Biriken Bağ-Kur prim borçlarının yapılandırılması gerektiğini de belirten Kalaycı, memurlar ve ev kadınlarına yönelik düzenleme önerilerini de sıraladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, birinci dereceye yükselen memurlara 3 bin 600 ek gösterge verilmesini istedi.

Ev kadınlarının sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesine yönelik önerisini de paylaşan Kalaycı, devletin sağlayacağı prim desteğiyle ev kadınlarına emeklilik hakkı tanınması gerektiğini ifade etti.