MHP Yatağan İlçe Başkanı Bülent Çolak görevden alındı. Kararın, İzzet Ulvi Yönter’in Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifasının ardından partide başlayan il ve ilçe teşkilatlarının feshi süreci kapsamında alındığı belirtildi.

MHP Muğla İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yatağan İlçe Başkanlığı görevinden Bülent Çolak’ın alındığı ve yerine Osman Bulut’un atandığı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanlığı olarak; Milliyetçi Hareket Partisi Yatağan İlçe Başkanlığı görevinden Bülent Çolak alınmış, yerine Osman Bulut atanmıştır. Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Bülent Çolak’a teşekkür ediyor, görevi devralan Osman Bulut’a yeni görevinde başarılar diliyoruz. Alınan kararın teşkilatımıza ve Yatağan’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”