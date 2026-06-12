MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Adıyaman İl Teşkilatı ile Merkez İlçe Teşkilatı'nın feshedildiğini açıkladı. Yalçın, Ali Önat'ın Adıyaman İl Başkanlığı görevine, Selçuk Aslancan'ın ise Merkez İlçe Başkanlığına atandığını duyurdu. Yalçın sosyal medya paylaşımında, "Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman il teşkilat organları ve Merkez ilçe teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanlığı görevine Ali Önat, Merkez İlçe Başkanlığına Selçuk Aslancan atanmıştır” ifadelerini kullandı.

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