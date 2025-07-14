MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde 'Terörsüz Türkiye' adı altında başlatılan süreç, MHP teşkilatları içerisinde tepkilere yol açmaya başladı.

MHP Körfez İlçe Teşkilatı eski yöneticilerinden Alptuğ Metin Aldemir, MHP'nin tavrına tepki göstererek, “Kimseye verecek cevabımız kalmadı” diyerek istifa etmişti.

BİR İSTİFA KARARI DAHA GELDİ

Bu kararın ardından bir tepki istifası kararı da Trabzon'dan geldi. MHP Araklı Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kaplan, yeni açılım sürecine tepki göstererek partisinden istifa etti. Kaplan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Aziz Türk Milleti. Kendimi bildim bileli hizmet etmekten onur ve gurur duyduğum partim Milliyetçi Hareket Partisinden istifa etme kararı almış bulunmaktayım.

Siyasetin gelmiş olduğu bu nokta Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine Şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırlarına, fikriyatıma ve ideolojime ters düştüğünden ötürü bir Türk milliyetçisi olarak Mhp-Akp-dem ittifakının çıkmış olduğu yolda beraber yürümeyeceğim.

'Çünkü bizim yolumuz kutludur ,gider tanrı dağına' Kıymetli Araklılar bundan sonraki süreçte bağımsız bir meclis üyesi olarak ilçemize elimden geldiğince hizmet etmeye devam edeceğim. Ne Mutlu Türküm Diyene, Saygılarımla."