Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde “Terörsüz Türkiye” adı altında başlatılan süreç, MHP teşkilatları içerisinde tepkilere yol açmaya başladı.
Burak Özbek
MHP Körfez İlçe Teşiklatı eski yöneticilerinden Alptuğ Metin Aldemir, “Terörsüz Türkiye” adı verilen süreç üzerine “Kimseye verecek cevabımız kalmadı” diyerek istifa etti.
Alptuğ Metin
AKP Trabzon İl Yönetim Kurulu Üyesi Burak Özbek ise “Vatan evlatlarının katilleriyle yol yürünmesine sessiz kalamam” diyerek istifasını duyurdu.