MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifasının ardından partide peş peşe il başkanlıkları feshedildi. Önce İstanbul ve 39 ilçenin başkanları görevden alındı.
Ardından Kütahya, Eskişehir ve Kars teşkilatları feshedildi.
BİLECİK DE GÖREVDEN ALINDI
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, bugün yaptığı açıklamada Bilecik'in de görevden alındığını açıkladı.
Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.