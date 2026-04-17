MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifasının ardından partide peş peşe il başkanlıkları feshedildi. Önce İstanbul ve 39 ilçenin başkanları görevden alındı.

Ardından Kütahya, Eskişehir ve Kars teşkilatları feshedildi.

MUĞLA, BİLECİK VE ÇANAKKALE DE GÖREVDEN ALINDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, bugün yaptığı açıklamada Bilecik ve Çanakkale'nin de görevden alındığını açıkladı.

Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

MHP'li Yalçın Çanakkale ile ilgili ise şu paylaşımı yaptı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MUĞLA DA FESHEDİLDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanlığı görevine Emrah Oltulu atanmıştır." açıklamasında bulundu.